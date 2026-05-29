Крым навестили эксперты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова

В рамках мониторинга федеральные эксперты посетили профильные учреждения и отделения республики — Перинатальный центр, гинекологическое и реанимационное отделения Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, Республиканскую детскую клиническую больницу, Симферопольские клинические родильные дома № 1 и № 2, Евпаторийский родильный дом, а также родильные отделения Сакской районной больницы, Красногвардейской центральной районной больницы и Симферопольской центральной районной клинической больницы.

Сегодня состоялось рабочее совещание под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской. В обсуждении приняли участие в том числе руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Василий Климов, заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский, а также профильные главные внештатные специалисты регионального Минздрава.

Участники встречи обсудили предварительные результаты проведенного аудита и наметили комплекс мероприятий по дальнейшему повышению качества медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология» и «неонатология». В ходе совещания федеральные эксперты дали положительную оценку слаженной работе крымских медицинских организаций, подчеркнув, что за последние годы организация работы службы детства и родовспоможения в регионе существенно улучшилась. На данном этапе совместные усилия специалистов направлены на оптимизацию выстроенных процессов. Кроме того, были определены ключевые направления для дальнейшего совершенствования работы профильной службы республики.

Благодарим коллег из федерального центра за детальный аудит и экспертную поддержку. Наша совместная работа направлена на то, чтобы продолжить повышение качества, доступности и безопасности медицинской помощи для матерей и новорожденных, — подчеркнула Елена Романовская.

