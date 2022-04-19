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Крым не будет принимать беженцев с Украины и из Донбасса
Иллюстративное фото: discover24.ru

Крым не будет принимать беженцев с Украины и из Донбасса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:01 19.04.2022

Кабмин скорректировал квоты для регионов на прием эвакуированных с Украины и из Донбасса.

Правительство РФ изменило распределение квот на размещение в российских регионах граждан, эвакуированных с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано во вторник.

Постановление

Данные были актуализированы на основании обращений субъектов Федерации в МЧС РФ о том, сколько человек они готовы принять в пунктах временного размещения. Для некоторых регионов квоты увеличены. Это, в частности, касается Калужской, Липецкой, Орловской, Тверской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской областей, Башкортостана, Северной Осетии и Удмуртии.

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При этом для Крыма квоту снизят с 4 788 человек до нуля. Как было указано в пояснительной записке, на полуострове ожидается «туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса«. В связи с этим МЧС Крыма попросило не размещать в регионе эвакуированных.

Суммарное количество граждан, которых готовы принять российские субъекты, изменилось незначительно — с 95 909 на 95 146 человек.


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