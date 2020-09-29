Крым не обогнал Краснодарский край в «битве» за туристов

Туристический портал
Топ-5 Направлений Отдыха Туристов Лето-2020:
- Краснодарский край: 6,2 млн. туристов, включая 3,9 млн. в августе,
- Крым: 3,5 млн. туристов, включая 2,1 млн. в августе,
- Алтай: 2 млн. туристов,
- Абхазия: 1 млн. туристов,
- Турция: 460 тысяч туристов (все – в августе).
Рейтинг туристических направлений лета-2020 представлен по результатам анализа их посещаемости российскими туристами.
Краснодарский край посетили 6,2 млн российских туристов летом 2020 года, включая 3,9 млн туристов в августе 2020 года. Интересно, что только в Сочи этим летом отдохнуло 2 млн. 155 тысяч туристов. Также в лидерах этого года: Ялта, Алушта, Анапа, Геленджик, Евпатория, Алупка, Ейск, Феодосия, Гагры, Сухуми, Анталья.
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