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Крым не обогнал Краснодарский край в «битве» за туристов
Фото: pixabay.com

Крым не обогнал Краснодарский край в «битве» за туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:47 29.09.2020

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг лучших и самых популярных курортных направлений и регионов отдыха российских туристов летом 2020 года. Итог очевиден: курорты юга России в Краснодарском крае и Крыму — самые популярные туристические направления летнего отдыха в 2020 году. Вот только Крым так и не смог «победить» сочинское направление.

Топ-5 Направлений Отдыха Туристов Лето-2020:

  • Краснодарский край: 6,2 млн. туристов, включая 3,9 млн. в августе,
  • Крым: 3,5 млн. туристов, включая 2,1 млн. в августе,
  • Алтай: 2 млн. туристов,
  • Абхазия: 1 млн. туристов,
  • Турция: 460 тысяч туристов (все – в августе).

Рейтинг туристических направлений лета-2020 представлен по результатам анализа их посещаемости российскими туристами.

Краснодарский край посетили 6,2 млн российских туристов летом 2020 года, включая 3,9 млн туристов в августе 2020 года. Интересно, что только в Сочи этим летом отдохнуло 2 млн. 155 тысяч туристов. Также в лидерах этого года: Ялта, Алушта, Анапа, Геленджик, Евпатория, Алупка, Ейск, Феодосия, Гагры, Сухуми, Анталья.

Крым не обогнал Краснодарский край в «битве» за туристов

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