Крым не ведет войны с Украиной, но…

Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на предъявление ему (и спикеру республиканского парламента Владимиру Константинову) украинскими властями обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Аксёнов подчеркнул: «Крым не ведет никакой войны с Украиной».

Фейковая прокуратура несуществующей автономной республики Крым обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны». Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей, — отметил Аксёнов.

Еще он уточнил, что результатами его и Константинова «преступных», как утверждают в Киеве, действий являются мир и согласие в Крыму.

Успешно развиваются экономика, инфраструктура, социальная сфера, строятся уникальные объекты, — заявил Глава РК.

По мнению Аксёнова, именно украинская сторона нарушает главный закон войны — «не трогать мирное население«. Ситуация на востоке Украины это только подтверждает.

В свою очередь, спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что самоопределение крымчан в 2014 году стало реакцией на незаконный государственный переворот, который произошел в Киеве, так и на угрозу уничтожения идентичности крымчан и физической расправы над жителями полуострова.

Целенаправленные убийства жителей полуострова начались сразу же после осуществления государственного переворота. Опыт Донецка и Луганска показал, что это было только началом расправы над нами, которой мы избежали, выйдя из состава украинского государства, фактически переставшего существовать в своем прежнем виде, — отметил Константинов.

Еще он призвал посмотреть на ситуацию с другой стороны, ведь все действия Украины, последовавшие после событий Русской весны – энергетическая, транспортная и водная блокады – нанесли полуострову колоссальный многомиллиардный ущерб.

Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это — политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений, — заверил Константинов.

Днем ранее руководитель «прокуратуры АР Крым и города Севастополя» (подразделение офиса генерального прокурора Украины) Игорь Поночовный 24 февраля предъявил обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма по статье украинского УК «Нарушение законов и обычаев войны». Речь идет о «совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества», находящегося, по заявлению Киева, в госсобственности Украины. К такому имуществу в Киеве отнесли винзавод «Массандра», МДЦ «Артек» и предприятие «Черноморнефтегаз».