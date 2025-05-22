Крым: новые правила работы в высоком туристском сезоне — о чём речь

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, открывая встречу, организованную в арт-галерее «Арт-Максимум», выразил благодарность всем собравшимся и отметил, что культурно-познавательный туризм является одним из ведущих направлений туристского комплекса республики, при этом объединение усилий власти и бизнеса на местах необходимо для систематизации проблемных вопросов и их решения, выработки единого видения для дальнейшего качественного развития экскурсионной деятельности.

Сезон 2025 года для крымских экскурсоводов впервые проходит по новым правилам. С 1 марта экскурсоводы, гиды-переводчики не имеют права оказывать деятельность без нагрудного знака государственного образца, который выдается после прохождения успешной аттестации на 5 лет. При этом аттестация экзаменационной комиссией при министерстве продолжается. По количеству аттестованных экскурсоводов Республика Крым входит по стране в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент в Республике Крым аттестованы порядка 550 экскурсоводов (гида), в том числе 13 гидов-переводчиков, а методическая школа крымских экскурсоводов является сильнейшей в стране. В соответствии с федеральным законодательством в 2025 году Министерство наделяется контрольно-надзорными функциями по осуществлению мероприятий в части выявления недобросовестных экскурсоводов, нелегально оказывающих услуги в республике уже в летнем сезоне. Это прежде всего вопросы безопасности и нашей общей репутации, — сообщил министр.

Участниками встреч были подняты как острые вопросы, требующие оперативного решения, например, сопровождения экскурсантов на маршрутах, проходящих по ООПТ, работы экскурсоводов на территориях объектов культурно-исторического наследия, функционирования экскурсионных НТО в муниципалитетах, так и вопросы, которые необходимо решать в более долгосрочной перспективе. К ним относятся вопросы доступности туристской инфраструктуры, организации движения экскурсионного транспорта, обустройства парковок и мест отстоя транспорта у объектов показа, что особенно необходимо в летний сезон в южных городах и поселках с исторически узкими улицами и плотной застройкой. Не менее важна круглогодичная работа санитарных зон и туалетов в общественных местах и на набережных, благоустройство: установка дополнительных лавочек, освещения, пандусов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.

Органы власти в первую очередь заинтересованы в решении вопросов сопровождения туристов. Это имидж всей Республики Крым как одного из лидирующих направлений отдыха россиян. Заявляя о том, что у нас сильнейшая методическая школа, мы должны соответствовать этому званию. Экскурсоводы не только одни их первых берут на себя общение с гостями. Они – проводники в богатейший мир знаний об истории и культуре полуострова и эмоций, которые гость увезет с собой, — заключил министр.

Результатом состоявшейся встречи стала совместная договоренность о систематизации рассматриваемых вопросов. Кроме того, было принято решение о создании единой ассоциации, которая будет оказывать всестороннюю поддержку профессиональному сообществу специалистов экскурсионного дела.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК