Крым отбил утреннюю атаку украинских дронов. В Севастополе пострадал гражданский

Сегодня утром западное побережье Крыма, включая Севастополь, подверглось налету вражеских дронов. Воздушная атака отбита, однако есть повреждения в жилом секторе и пострадавший. Житель Северной стороны Севастополя получил серьезные ранения.

Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, — говорится в сводке Минобороны РФ.

Сухой язык официального сообщения разбавляет канал «Рыбарь». По данным издания, все 17 дронов-камикадзе стартовали из Одесской области.

Расчетами ЗРПК «Панцирь-С1» 31 дивизии ВВС и ПВО были сбиты девять дронов: семь на подлете к аэродрому Бельбек, два — у аэродрома Саки. Ещё восемь были подавлены средствами РЭБ. Посаженные расчетами радиоэлектронной борьбы беспилотники по большей части упали в море. Однако один из них рухнул на жилой дом в районе Орловки/Андреевки: один человек ранен, — сообщает «Рыбарь».

Эксперты уточняют: до налета в акватории Черного моря действовал американский БЛА RQ-4B, который около суток вел разведку у берегов Краснодарского края, Крымского моста и южного побережья Крыма. А за час до начала атаки он покинул Черное море.

Атака дронов, как и в предыдущие разы, напоминает «прощупывание» системы противовоздушной обороны и оценку характера действий 31 дивизии. После последних трёх налетов БЛА на прошлой недели ВСУ нанесли массированный ракетный удар по южным российским территориям. Учитывая интенсивность работы американского БЛА вдоль границ России, внимание ВСУ на аэродромах в Крыму, в особенности — Бельбеке, где размещены истребители МиГ-31БМ, показательно. И после результативного удара по Керчи 4 ноября нападение следует ожидать и на мост, и на крымские аэродромы, — подчеркивает «Рыбарь».

О пострадавшем гражданском. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

Власти занялись подомовым обходом районов Северной стороны, где зафиксированы повреждения жилого сектора.