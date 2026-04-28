Крым обошёл Краснодарский край по развитию отельной инфраструктуры

Темпы строительства и модернизации отелей в Крыму к началу высокого сезона 2026 года оказались выше, чем в любом другом регионе РФ — даже в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС эксперты гостиничного бизнеса.

По данным исследования, [проведенного компанией], во всех южных курортных локациях в течение последних пяти лет фиксируется активное развитие гостиничных проектов. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует Крым, который участники рынка рассматривают как одну из ключевых точек развития внутреннего туризма. По оценке аналитиков, регион постепенно приближается по уровню развития гостиничной инфраструктуры и стоимости размещения к Сочи, оставаясь при этом менее перегретым с точки зрения ценового уровня, — сказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

По данным организации, по итогам 2025 года в Краснодарском крае было создано порядка 39 гостиниц, в Крыму — около 56 объектов размещения. Тенденция сохраняется и в начале 2026 года перед новым курортным сезоном.

Драйвер отрасли

Генеральный директор ГК «Экоплант» Алексей Пучков отметил, что в целом по РФ развитие гостиничной инфраструктуры идет неравномерно.

Есть ряд регионов, которые развиваются стабильно и с привычной скоростью, поддерживая объемы предложения. Если говорить о южных регионах, Краснодарский край традиционно является драйвером отрасли, — сказал он, пояснив, что на Кубани формируется значительный объем нового номерного фонда, задаются темпы и стандарты девелопмента, а также регион демонстрирует наиболее устойчивую модель круглогодичного спроса.

Чегодаева отметила, что Крым пока уступает Краснодарскому краю по ряду ключевых параметров.

Прежде всего по уровню инфраструктурной зрелости, транспортной доступности и стабильности туристического потока вне высокого сезона. Это не снижает его потенциала, но определяет более осторожную динамику роста, — пояснила она.

Эксперты добавляют, что рост гостиничного сектора в туристических регионах России в целом обусловлен устойчивым увеличением внутреннего туризма и изменением потребительских предпочтений. Как пояснил Пучков, увеличивается спрос именно на качественную инфраструктуру.

Девелоперы все чаще ориентируются на комплексные проекты с высоким уровнем сервиса, включая и апарт-форматы, и премиальные объекты. Это формирует новую среду и повышает инвестиционную привлекательность таких локаций, — отметил он.

Не только строительство

Чегодаева добавила, что при этом особенность Крыма в том, что инфраструктура прирастает не только за счет строительства новых объектов.

Существенная часть введенного фонда приходится на реконструкцию и ребрендинг существующих объектов размещения. В статистику включаются как новые гостиницы, так и перезапущенные санатории, реконструированные курортные комплексы, апарт-отели, а также малые средства размещения, включая гостевые дома, — пояснила она.

По оценкам участников рынка, за 2025 год из 56 объектов размещения в Крыму не более 10 гостиниц построены с нуля. Еще около 20-30 проектов — это реконструкция и ребрендинг ранее существовавших отелей и санаториев. А более 20 объектов — малые средства размещения, включая гостевые дома и мини-отели.

источник: ТАСС

