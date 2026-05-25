Крым: общий размер выплаты за первый год службы по контракту составит от 5 млн рублей

Общий размер выплаты за первый год службы по контракту в Крыму составит от 5 млн рублей. Крымчане могут поступить на военную службу по контракту. Приглашаются кандидаты от 18 лет, годные по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт, автобиографию, военный билет, документы об образовании, при наличии – свидетельства о браке и рождении детей.
Для поступления на военную службу по контракту желающие могут обратиться лично в пункт отбора или военный комиссариат, почтовым отправлением и по телефону. Также подать заявку можно в личном кабинете гражданина на сайте Министерства обороны РФ службапоконтракту.рф или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуги.рф.
Военнослужащие при заключении контракта получают единовременные денежные выплаты в размере 400 000 рублей (в соответствии с Указом Президента РФ) и 1 200 000 рублей (в соответствии с Указом Главы Республики).
Кроме того, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн рублей взамен земельного участка сразу при заключении контракта. Таким образом, общий размер выплаты достигает 2 млн 600 тыс. рублей.
Также за службу в зоне специальной военной операции ежемесячно выплачиваться от 220 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).
Помимо этого, крымчане могут прокачать себя в войсках беспилотных систем. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:
- пилотировать беспилотные системы различных типов;
- ремонтировать беспилотные системы;
- инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;
- настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;
- работать с коммерческими БПЛА;
- строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;
- разбираться в топографических картах;
- управлять транспортными средствами.
Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф.
Военнослужащим по контракту помимо выплат предоставляются федеральные и региональные социальные льготы и гарантии.
Такие как: возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему; служебное жилье или компенсация за найм жилья; бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; страхование жизни здоровья за счет федерального бюджета; право на льготную пенсию после 20 лет службы; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также участники СВО могут претендовать на кредитные и налоговые каникулы; бюджетные места для обучения детей в вузах; бронирование рабочих мест; бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях; единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ.
По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.
Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь.
источник: пресс-служба Правительства РК
С тегами: армия России
