Крым: общий размер выплаты за первый год службы по контракту составит от 5 млн рублей

Для поступления на военную службу по контракту желающие могут обратиться лично в пункт отбора или военный комиссариат, почтовым отправлением и по телефону. Также подать заявку можно в личном кабинете гражданина на сайте Министерства обороны РФ службапоконтракту.рф или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуги.рф .

Военнослужащие при заключении контракта получают единовременные денежные выплаты в размере 400 000 рублей (в соответствии с Указом Президента РФ ) и 1 200 000 рублей (в соответствии с Указом Главы Республики ).

Кроме того, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн рублей взамен земельного участка сразу при заключении контракта. Таким образом, общий размер выплаты достигает 2 млн 600 тыс. рублей.

Также за службу в зоне специальной военной операции ежемесячно выплачиваться от 220 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Помимо этого, крымчане могут прокачать себя в войсках беспилотных систем. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:

пилотировать беспилотные системы различных типов;

ремонтировать беспилотные системы;

инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;

настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;

работать с коммерческими БПЛА;

строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;

разбираться в топографических картах;

управлять транспортными средствами.

Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф .

Военнослужащим по контракту помимо выплат предоставляются федеральные и региональные социальные льготы и гарантии.

Такие как: возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему; служебное жилье или компенсация за найм жилья; бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; страхование жизни здоровья за счет федерального бюджета; право на льготную пенсию после 20 лет службы; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также участники СВО могут претендовать на кредитные и налоговые каникулы; бюджетные места для обучения детей в вузах; бронирование рабочих мест; бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях; единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ.

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.

Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь .

источник: пресс-служба Правительства РК