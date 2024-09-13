Крым — одно из самых популярных направлений для путешествий в поздний бархатный сезон

В первой половине осени в Республике Крым путешественникам обойдется снять квартиру в среднем за 3500 рублей в сутки, а арендовать загородный дом — за 4900 рублей за ночь

Аналитики Авито Путешествий составили рейтинг регионов, в которых пользователи забронировали больше всего посуточных квартир и загородных домов до середины осени.

В сегменте посуточной аренды квартир лидерами первой половины осени обещают стать Краснодарский край (17% от всех бронирований), Калининградская область (6%), Татарстан и Ставропольский край (доли: по 4%). Информация по другим регионам из топ-10 представлена в таблице 1.

В среднем по России квартиры на этот период этот период бронируют на 4 ночи. Самый продолжительный отдых планируют в Краснодарском крае и Крыму (по 6 ночей), а также в Ставропольском крае и Калининградской области (по 5 ночей). В посуточные квартиры селятся, в среднем, по 2 человека. Подробнее по регионам из топ-10 — в таблице 1.

Самая доступная аренда квартир среди регионов-лидеров по числу бронирований на первую половину осени — в Дагестане (2900 рублей за ночь), Ростовской области (3000 рублей), Свердловской области и Ставропольском крае (по 3100 рублей). Наиболее высокие цены — в Краснодарском крае (4400 рублей) и Нижегородской области (3900 рублей). Подробнее — в таблице 1.

В сегменте посуточной аренды загородного жилья больше всего объектов на бархатный сезон забронировали путешественники по Московской области (12% от всех бронирований по России), Краснодарскому краю (11%) и Ленинградской области (9%). Доли остальных субъектов РФ не превышают 3%. Топ-10 представлен в таблице 2.

Загородное жилье в первой половине осени в среднем по России снимают на 2 ночи. Максимум — в Крыму (6 ночей), Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях (по 5 ночей в каждом), Калининградской, Тверской областях и Дагестане (по 3 ночи). В объекты заедут, в среднем, по 6 человек. Подробнее по регионам из топ-10 — в таблице 1.

Дешевле всего аренда загородного жилья среди регионов-лидеров по числу бронирований в бархатный сезон – в Крыму (4900 рублей за ночь), Челябинской (7300 рублей) и Тверской областях (7500 рублей). Самые высокие цены — в Московской области (13 000 рублей) и Татарстане (10 500 рублей за ночь). Подробнее — в таблице 1.

Мы видим разницу в сценариях путешественников, снимающих посуточные квартиры и загородные объекты. Среди регионов лидеров в сегменте квартир — традиционные отпускные направления. И жилье там снимают на 4-6 ночей, что хорошо вписывается в рамки недельного отпуска. Загородные объекты бронируют чаще всего на уикенд, чтобы отдохнуть на природе после рабочей недели в мегаполисе или отпраздновать какое-то событие недалеко от дома. Это объясняет лидерство Московской области, посуточное загородное жилье в которой, вероятно, бронируют сами же москвичи, — комментирует руководитель направления «Авито Путешествия» Артём Кромочкин.

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