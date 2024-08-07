Крым оказался в зоне риска по лихорадке Западного Нила

Лихорадка Западного Нила изначально была распространена в странах с жарким климатом. Ранее сообщалось, что из-за потепления зона возможного распространения заболевания расширяется. В 2024 году в России случаи лихорадки уже зарегистрированы в Астраханской и Рязанской областях и Татарстане.
Крым относится к территориям, где могут встречаться случаи лихорадки Западного Нила. Но проводится весь комплекс <…> мероприятий, и на сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя случаев заболевания лихорадкой Западного Нила не зарегистрировано, — сказала Пеньковская.
Она уточнила, что переносчиком заболевания являются комары. Однако меры борьбы с ними и профилактики заболевания хорошо известны и давно отработаны: ведь эти же насекомые могут стать причиной малярии, профилактика которой в южных регионах РФ успешно ведется много лет.
Собеседница добавила, что жители и гости Крыма могут еще больше снизить вероятность заражения, если они будут пользоваться репеллентами и другими способами защититься от комариных укусов.
Ранее сообщалось, что при появлении первых симптомов лихорадки Западного Нила необходимо сразу обратиться к врачу. Заболевание может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.
источник: ТАСС
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С тегами: здравоохранение Крыма