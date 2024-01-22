Крым остается наиболее посещаемым регионом страны

Крым — один из самых посещаемых туристических регионов страны. Об этом заявил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания, которое сегодня, 22 января, провел Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Новогодние праздники в Крым приехали более 80 тысяч гостей, что больше, чем во время прошлых праздников. Республика продолжает оставаться одним из наиболее посещаемых регионов страны, — отметил Чернышенко.

Эксперты отмечают внушительный рост спроса на отдых внутри страны. По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек (это порядка 19%), при этом средняя загрузка гостиниц – более 80%.

Туристическая отрасль и профильные службы, по словам Чернышенко, оказались готовы к пиковым нагрузкам.