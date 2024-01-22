Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым остается наиболее посещаемым регионом страны
актуально в республике
остается наиболее посещаемым регионом страны
Фото: pxhere.com

Крым остается наиболее посещаемым регионом страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:19 22.01.2024

Крым — один из самых посещаемых туристических регионов страны. Об этом заявил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания, которое сегодня, 22 января, провел Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Новогодние праздники в Крым приехали более 80 тысяч гостей, что больше, чем во время прошлых праздников. Республика продолжает оставаться одним из наиболее посещаемых регионов страны, — отметил Чернышенко.

Эксперты отмечают внушительный рост спроса на отдых внутри страны. По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек (это порядка 19%), при этом средняя загрузка гостиниц – более 80%.

Узнайте больше:  Новый год начался отлично: миллиард рублей «Русского лото» выиграла семья логопеда и токаря

Туристическая отрасль и профильные службы, по словам Чернышенко, оказались готовы к пиковым нагрузкам.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.