Крым от приватизации имущества в этом году намерен получить около 700 млн рублей

Бюджет Республики Крым от приватизации имущества в 2026 году намерен получить около 700 млн рублей, планируется приватизировать 19 объектов движимого и недвижимого имущества. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

Прогнозный план приватизации был принят Госсоветом республики в октябре 2025 года. Тогда планировалось получить от приватизации 200 млн рублей.

Планируется приватизация 19 объектов недвижимого и движимого имущества, составляющего казну Республики Крым, а также доли одного общества с ограниченной ответственностью с участием республики. <…> В 2026 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества в размере 700 млн рублей, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном заместителем министра Сергеем Соловьевым.

Среди имущества: группа инвентарных объектов с земельными участками в Феодосии, объекты незавершенного строительства в Коктебеле, нежилые здания и участки в Симферополе, Симферопольском районе. Подробный перечень не озвучивается.

В 2025 году общая сумма доходов от приватизации составила свыше 3,7 млрд рублей, что более чем в пять раз превысило плановые показатели.

источник: ТАСС

