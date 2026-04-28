Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Крым от приватизации имущества в этом году намерен получить около 700 млн рублей
Новости Республики

Крым от приватизации имущества в этом году намерен получить около 700 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 12:44 28.04.2026

Бюджет Республики Крым от приватизации имущества в 2026 году намерен получить около 700 млн рублей, планируется приватизировать 19 объектов движимого и недвижимого имущества. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

Прогнозный план приватизации был принят Госсоветом республики в октябре 2025 года. Тогда планировалось получить от приватизации 200 млн рублей.

Планируется приватизация 19 объектов недвижимого и движимого имущества, составляющего казну Республики Крым, а также доли одного общества с ограниченной ответственностью с участием республики. <…> В 2026 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества в размере 700 млн рублей, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном заместителем министра Сергеем Соловьевым.

Среди имущества: группа инвентарных объектов с земельными участками в Феодосии, объекты незавершенного строительства в Коктебеле, нежилые здания и участки в Симферополе, Симферопольском районе. Подробный перечень не озвучивается.

В 2025 году общая сумма доходов от приватизации составила свыше 3,7 млрд рублей, что более чем в пять раз превысило плановые показатели.

источник: ТАСС

Просмотры: 12

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.