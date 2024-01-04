Крым отбил массированную ракетную атаку ВСУ. Пошла «ответка»

По информации Минобороны РФ, 4 января около 17:20 была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении.

Что за этими сухими строчками? Мы собрали факты из десятков источников, в том числе официальных, суммировали, отбросили «спорные моменты» и вот что получилось:

— Враг пытался нанести удар по Севастополю, причем не только по объектам ЧФ, но и по Балаклавской ТЭС.

— Все 10 ракет были запущены с самолетов ВСУ. Все 10 ракет сбиты в районе Евпатории, мыса Фиолент и юго-западной части самого Севастополя.

— Это были все те же западные «Storm Shadow», запускали их поднявшиеся в воздух с аэродрома Миргорода переоборудованные украинские («словацкие») СУ-24м. Самое интересное, что этим массовым запуском враг выдал себя «с потрохами». По целям на аэродроме ушли наши «Искандеры». Насколько успешно отработали… узнаем завтра.

— По ракетной тревоге в небо поднималось звено наших Су-35 и МиГ-31, но обошлось без участия авиации. Успешно отработали по всем целям расчеты ПВО Панцирь-С и корабельные Панцирь-МЕ.

— Украинскую атаку корректировали самолеты-разведчики НАТО «Boeing P-8A Poseidon» и «Boeing RC-135W Rivet Joint». Сами они, естественно, в воздушное пространство РФ не заходили, благополучно «зависнув» у берегов Румынии. Как только ракетная атака ВСУ была отражена, натовские самолеты быстро отправились «домой» — на базу Сигонелла на Сицилии.

— В результате атаки на Севастополь пострадал мирный житель.

Ну и официальный комментарий губернатора Севастополя Михаила Развожаева:

Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. На Глухова попал осколок в дом. Уточнение: пострадал 1 взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган. К нему направлена педиатрическая бригада. В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Опасности нет. Упал осколок снаряда на ул. Генерала Жидилова. Повреждений и пострадавших нет. Также упал осколок на набережной Учкуевки. По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112. Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам — уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо.

К слову, в соцсетях и «Телеге», действительно, «гуляют» видеоролики, снятые в Севастополе, по некоторым можно сопоставить данные по работе и дислокации ПВО. Ну сколько раз твердили миру: не надо ЭТО снимать и в Сеть выкладывать! На врага играете, «репортеры-хайпожеры».