В правительстве Республики полагают, что это хорошо.

По результатам проведенной Минфином РФ оценки долговой устойчивости субъектов в 2020 году Крым отнесен к группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. Как рассказала вице-премьер, на заседании республиканского Совета министров был одобрен подготовленный минфином проект «Об утверждении долговой политики Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы».

Ирина Кивико напомнила, что в декабре 2017 года в бюджет Республики Крым для частичного покрытия дефицита бюджета были привлечены кредиты из федерального бюджета в общей сумме около 4 млрд. рублей. С целью снижения долговой нагрузки в рамках продления программы реструктуризации Советом министров РК было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств Республики Крым перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с окончательным сроком погашения в 2029 году. Объем высвобождаемых средств в рамках указанных мероприятий для Республики Крым в 2021-2023 годах составит 1,7 млрд. рублей.

В 2021 году высвобождаемые средства в результате снижения объема погашения задолженности в сумме 565 миллионов рублей планируется направить на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, а в последующие годы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, – отметила Ирина Кивико.

Также вице-премьер уточнила, что погашение бюджетных кредитов будет осуществляться согласно утвержденным графикам, в том числе в 2021-2023 годах по 202 миллиона рублей ежегодно.