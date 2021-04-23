Крым ожидает миллион туристов «на майские». Минимум миллион

В Крыму строят оптимистичные прогнозы по туристическому потоку на целую декаду «майских» выходных и праздничных дней.

Мы понимаем, что идем с превышением к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период (порядка 20%). Мы понимаем, что на майские праздники у нас будет более 1 млн. туристов, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, что предстоящий сезон будет «серьезным испытанием, серьезной ответственностью для всего Крыма, туристического сектора прежде всего».

Как сообщил ТАСС в пятницу председатель Госсовета Республики Владимир Константинов, Крым ждет увеличения спроса на отдых в начале мая по причине объявленных президентом нерабочих дней между майскими праздниками.

Это очень хорошее решение, оно меняет всю структуру отдыха. Одно дело — три дня, и было видно по бронированию, что людям неудобно. А сейчас мы ожидаем гораздо больше активности, и Крым готов к этому, — прокомментировал Константинов.

Он отметил, что, несмотря на высокий процент бронирования, свободными остаются около 900 тыс. мест. И это потенциал для роста турпотока.

Мы ожидаем хорошую погоду. У нас многие регионы Крыма готовы: не только центральные, традиционно предназначенные для отдыха, но также много сельских регионов осваивают туристические направления, — уточнил глава Госсовета РК.