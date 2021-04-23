Крым ожидает миллион туристов «на майские». Минимум миллион

В Крыму строят оптимистичные прогнозы по туристическому потоку на целую декаду «майских» выходных и праздничных дней.
Мы понимаем, что идем с превышением к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период (порядка 20%). Мы понимаем, что на майские праздники у нас будет более 1 млн. туристов, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он отметил, что предстоящий сезон будет «серьезным испытанием, серьезной ответственностью для всего Крыма, туристического сектора прежде всего».
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Это очень хорошее решение, оно меняет всю структуру отдыха. Одно дело — три дня, и было видно по бронированию, что людям неудобно. А сейчас мы ожидаем гораздо больше активности, и Крым готов к этому, — прокомментировал Константинов.
Он отметил, что, несмотря на высокий процент бронирования, свободными остаются около 900 тыс. мест. И это потенциал для роста турпотока.
Мы ожидаем хорошую погоду. У нас многие регионы Крыма готовы: не только центральные, традиционно предназначенные для отдыха, но также много сельских регионов осваивают туристические направления, — уточнил глава Госсовета РК.
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