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Крым ожидает жара до 40 градусов… А потом грянут грозы
Фото: pxhere.com

Крым ожидает жара до 40 градусов… А потом грянут грозы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 17.07.2021

Аномальная жара с превышением климатической нормы по температуре воздуха на десять градусов сохранится на Юге России до 22 июля. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Крыму будет не так жарко, как в Калмыкии, но, скорее всего, все температурные рекорды будут биты, а термометры покажут 39-40 С в тени

Температура на Юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов. Установилась антициклональная погода — много солнца, испепеляющая жара… Она сохранится всю ближайшую неделю, до среды включительно, причем пекло с каждый днем будет накаляться. Вечером в среду на следующей неделе подтянется с запада циклон, начнет накрывать Крым, а в четверг грозовые ливни пойдут везде, кроме «куста» нижнего Поволжья — Астраханской области, Калмыкии, части Дагестана, — рассказал Тишковец.

В традиционно самых жарких регионах Юга России — Калмыкии и Астраханской области — температура воздуха в выходные дни превысит 40 градусов, на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до 40-45 градусов.

После «африканской» жары в Крыму, на Кубани, на Ставрополье местами прогнозируются очень сильные ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. Такая резкая смена аномально высоких температур воздуха на грозовую деятельность обычно приводит к катаклизмам, что обычно выражается в локальных градовых «бомбардировках».

В ближайшие дни будет очень высокий ультрафиолетовый индекс, который может достигать 8-10 единиц, это почти как на экваторе. Экстремальная температура не предполагает лечение и профилактику на курортах, поэтому туристам, несмотря на все соблазны, следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы. Это может привести к ожогам — как кожи, так и роговицы глаз, тепловым ударам и другим негативным последствиям, — уточнил Тишковец.

В большинстве регионов будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

Крым ожидает жара до 40 градусов… А потом грянут грозы

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