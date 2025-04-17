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Крым перевыполнил показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Крым перевыполнил показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 17.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в режиме вкс принял участие в совещании по вопросам состояния аварийности на дорогах в 2024 году, а также эффективности реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством первого заместителя Генерального Прокурора Российской Федерации Разинкина А.В.

В ходе встречи Юрий Гоцанюк отметил успешное выполнение показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за прошлый год.

Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии составила 85,5%, дорог регионального и межмуниципального значения – 48%, а региональных дорог в опорной сети – 75%, – сообщил Председатель Правительства, добавив, что более 2,2 тыс. погонных метров искусственных сооружений также приведены в нормативное состояние.

Согласно представленным данным, в республике за истекший период на 8% сократилось количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения и на 10 тыс. транспортных средств.

Эти результаты стали возможны благодаря комплексным мероприятиям, включая установку и замену барьерных и пешеходных ограждений, строительство тротуаров и улучшение освещения, – подчеркнул он.

Юрий Гоцанюк также выразил благодарность всем коллегам за достигнутые успехи и отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

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В совещании приняли участие Прокурор Республики Крым Олег Камшилов, начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко и первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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