Крым перевыполнил показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Согласно представленным данным, в республике за истекший период на 8% сократилось количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения и на 10 тыс. транспортных средств.

Эти результаты стали возможны благодаря комплексным мероприятиям, включая установку и замену барьерных и пешеходных ограждений, строительство тротуаров и улучшение освещения, – подчеркнул он.

Юрий Гоцанюк также выразил благодарность всем коллегам за достигнутые успехи и отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В совещании приняли участие Прокурор Республики Крым Олег Камшилов, начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко и первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым