Крым перевыполнил показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В ходе встречи Юрий Гоцанюк отметил успешное выполнение показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за прошлый год.
Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии составила 85,5%, дорог регионального и межмуниципального значения – 48%, а региональных дорог в опорной сети – 75%, – сообщил Председатель Правительства, добавив, что более 2,2 тыс. погонных метров искусственных сооружений также приведены в нормативное состояние.
Согласно представленным данным, в республике за истекший период на 8% сократилось количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения и на 10 тыс. транспортных средств.
Эти результаты стали возможны благодаря комплексным мероприятиям, включая установку и замену барьерных и пешеходных ограждений, строительство тротуаров и улучшение освещения, – подчеркнул он.
Юрий Гоцанюк также выразил благодарность всем коллегам за достигнутые успехи и отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
В совещании приняли участие Прокурор Республики Крым Олег Камшилов, начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко и первый заместитель министра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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