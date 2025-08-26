Крым: подмена трудовых отношений самозанятостью — причина многомиллионных налоговых доначислений

Так, в ходе проведения контрольных мероприятий в одном из отелей в Феодосии были выявлены 14 граждан, которые фактически на постоянной основе и в течение длительного времени выполняли функции обслуживающего персонала – сотрудники службы размещения, горничные. После вмешательства сотрудников налоговых органов работодатель оформил трудовые отношения с работниками и самостоятельно доплатил в бюджет более 4 млн рублей налогов.

Еще один предприниматель Симферопольского района в целях уклонения от налогообложения длительное время регулярно привлекал труд 12 самозанятых граждан для оказания услуг по строительству. В результате налоговых мероприятий работодатель самостоятельно дополнительно доплатил в бюджет 1,3 млн рублей НДФЛ и оформил официальные трудовые отношения со всеми сотрудниками.

На подмену трудовых отношений самозанятостью указывает множество факторов: выполнение работ (оказание услуг) определенного вида на регулярной основе, отсутствие в договорах объема выполняемых работ и установление ежемесячной оплаты труда, включение работника в производственный процесс работодателя и предусмотренное подчинение его внутреннему трудовому распорядку, возможность применения к работнику дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в работе, материальная ответственность исполнителя работ и инфраструктурная зависимость от работодателя (к примеру, сотруднику выдаются материалы, инструменты, оборудование) и так далее.

По словам руководителя УФНС России по Республике Крым Романа Наздрачева, в основном налогоплательщики согласны с замечаниями и самостоятельно корректируют налоговые обязательства. А там, где ответной реакции нет, приходится применять меры налогового контроля. К примеру, по результатам выездной проверки симферопольской организации, осуществляющей строительство и реконструкцию автомобильных дорог, доначислено налогов и штрафных санкций более 15 млн рублей. Проверяющие установили факты вовлечения 102-х граждан-«самозанятых» в процесс обычной хозяйственной деятельности организации на постоянной основе, что соответствует трудовым отношениям физлиц в качестве штатных сотрудников. Все суммы поступили в бюджет.

«Серые» схемы являются грубым нарушением налогового законодательства и очевидны для налоговых органов, скрыть их практически невозможно. К примеру, не может одна горничная обслуживать гостиницы, в которой насчитывается 200 номеров, и получать за это зарплату в размере 10 тысяч рублей, — отметил руководитель Управления ФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.

Контроль за надлежащим оформлением трудовых отношений с наемными работниками и соблюдением гарантий по оплате труда, предусмотренных действующим законодательством – веский инструмент в решении проблемы противодействия нелегальной занятости.

источник: пресс-служба УФНС России по Республике Крым