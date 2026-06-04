Крым подписал на ПМЭФ-2026 три меморандума. Общая сумма — 78,95 млрд рублей

Так, Совет министров Республики Крым и ООО «СЗ «Форум-Чайка» (ГК СДК) подписали соглашение о создании многоформатного рекреационного комплекса в пгт Коктебель у подножия Карадага. На площади 76 365 кв. м появится круглогодичный курорт с гостиницами, виллами, таунхаусами. Архитектура — каскадная, интегрированная в рельеф. Комплекс разрабатывается как продукт международного уровня с участием отельных консультантов.

В Трудовском сельском поселении Симферопольского района появится городской округ «Акрополис». Будет построено более 1 млн кв. м жилья для 36 тыс. человек, паркинги на 30 тыс. машиномест, создано свыше 9 тыс. рабочих мест.

Второй проект — городской округ «Просторы» в западной части Симферополя. Запланированы три школы, семь детских садов (три уже построены), поликлиника, ледовый дворец, суд, прокуратура. Будет построена новая транспортная развязка с выездом на трассу «Таврида». Жилые кварталы спроектируют по принципу добрососедства.

Старт ПМЭФ-2026 для республики очень продуктивен: подписаны три меморандума на почти 80 млрд рублей. Реализация этих проектов повысит качество жизни десятков тысяч крымчан, создаст новые рабочие места и обеспечит налоговые поступления, — отметила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крымская делегация продолжит работу на форуме.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК