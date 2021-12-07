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Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд населения
Фото: JonasKIM, pixabay.com

Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд населения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 07.12.2021

Реализация плана по преодолению дефицита воды в Крыму позволила полностью обеспечить бытовые нужды населения. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Под Азовским морем… предварительная информация была, что значительная часть твердых частиц, не позволяющих использовать воду в качестве питьевой. Потом было сказано, что найдены какие-то пласты с питьевой, но не хочу раньше времени говорить, давайте ждать официального заключения. Меры, которые принимаются по поручению президента, позволят нам в дальнейшем избежать засухи, здесь сомнений нет. Для бытовых нужд вода точно будет, — сказал Аксёнов.

Но в целом проблеме водоснабжения Крыма пресной водой все еще остра. Частично спасает погода.

С точки зрения мелиорации, к сожалению, пока далеко мы не продвинулись… Перспективы я пока осторожно бы обрисовывал. А в общем для бытовых нужд — погода, как видите, каждый день так или иначе какие-то осадки есть, — добавил Глава РК.

Напомним, Правительство РФ направит более 48 млрд. рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению Президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд населения

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