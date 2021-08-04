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Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса
Фото: pxhere.com

Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 04.08.2021

В Крым доставлена крупная партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава республиканского минздрава Александр Остапенко.

Вчера мы получили в республику крупную партию вакцины в количестве 33 тысяч доз, которые сегодня будем выдавать в наши медицинские организации. Также в ближайшее время дополнительно ещё ожидаем прибытие 22 тысяч доз, – рассказал Остапенко.

Всего с начала прививочной кампании в Крым поступило 459 342 дозы вакцины.

Вакцинировано первым этапом 428 263 человека, вакцинировано вторым этапом 362 704 человека. Остаток вакцины в медицинских организациях составляет порядка 30 тысяч доз, — уточнил министр здравоохранения РК.

По его словам, в Крыму не было ни одного летального исхода у вакцинированных пациентов.

Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса

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