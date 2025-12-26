Прямо сейчас:
Крым получит 10 млн рублей на бесплатные лекарства и спецпитание для льготников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 26.12.2025

Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства поступят одиннадцати регионам, заявившим о такой потребности. Это Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области, – сообщает пресс-служба кабмина.

В соответствии с документом, Крым получит на эти цели 10 млн рублей. Общая сумма для всех указанных регионов превысит 930 млн рублей.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», – уточнили в кабмине.

Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

источник: РИА Новости Крым 

