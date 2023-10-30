Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым получит более 22 миллионов рублей на дооснащение медучреждений
актуально в республике
получит более 22 миллионов рублей на дооснащение медучреждений

Крым получит более 22 миллионов рублей на дооснащение медучреждений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:06 30.10.2023

Деньги выделят в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Республика Крым получит более 22 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Узнайте больше:  На проект по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов выделено более 520 млн рублей

Полученные средства будут направлены на дооснащение медучреждений Крыма, оказывающих помощь сельским жителям, специальным оборудованием для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.

Подробнее об этом говорится на портале Правительства РФ.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.