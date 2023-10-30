Крым получит более 22 миллионов рублей на дооснащение медучреждений

Деньги выделят в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».
Республика Крым получит более 22 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Полученные средства будут направлены на дооснащение медучреждений Крыма, оказывающих помощь сельским жителям, специальным оборудованием для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.
Подробнее об этом говорится на портале Правительства РФ.
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