Крым получит более 22 миллионов рублей на дооснащение медучреждений

Деньги выделят в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Республика Крым получит более 22 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Полученные средства будут направлены на дооснащение медучреждений Крыма, оказывающих помощь сельским жителям, специальным оборудованием для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.

Подробнее об этом говорится на портале Правительства РФ.