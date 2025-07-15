Крым получит более 675 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных гостиниц

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина размер субсидии для Крыма составит порядка 262,1 млн рублей в 2025 году, 190,3 млн рублей в 2026-м и 222,7 млн рублей в 2027-м.
Сергей Аксёнов уточнил, что по итогам конкурса, который проводится Министерством экономического развития РФ, в республике поддержаны десять инвестиционных проектов.
По два проекта расположено в Алуште, Судаке (пгт Новый Свет) и Ленинском районе, по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах. В соответствии с заявками инвесторов пять проектов планируется завершить в 2025 году, один – в 2026-м, еще четыре – в 2027-м, – поделился Глава Крыма.
Государственная поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства направят на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Инвестору компенсируется до 50 % от стоимости реализации проекта.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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