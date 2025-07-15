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Крым получит более 675 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных гостиниц
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым получит более 675 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных гостиниц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 15.07.2025

В 2025-2027 годах Республике Крым будет выделено более 675 млн рублей из федерального бюджета Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина размер субсидии для Крыма составит порядка 262,1 млн рублей в 2025 году, 190,3 млн рублей в 2026-м и 222,7 млн рублей в 2027-м.

Сергей Аксёнов уточнил, что по итогам конкурса, который проводится Министерством экономического развития РФ, в республике поддержаны десять инвестиционных проектов.

По два проекта расположено в Алуште, Судаке (пгт Новый Свет) и Ленинском районе, по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах. В соответствии с заявками инвесторов пять проектов планируется завершить в 2025 году, один – в 2026-м, еще четыре – в 2027-м, – поделился Глава Крыма.

Государственная поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства направят на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Инвестору компенсируется до 50 % от стоимости реализации проекта.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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