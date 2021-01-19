Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям

О том, что Республика Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В сравнении с 2020 годом субсидирование льготного кредитования в республике увеличилось на 32,8 миллионов рублей. Льготное кредитование остается одним из основных механизмов поддержки АПК. В прошлом году крымские сельхозтоваропроизводители получили поддержку на 41,3 млн рублей, — цитирует вице-премьера пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

По словам Андрея Рюмшина, Минсельхоз РФ утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год. Средства будут направлены на поддержку малых форм хозяйствования, развитие растениеводства, животноводства и переработки продукции, а также молочного и мясного скотоводства.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства Крыма уточнил, что Минсельхозом России уже открыт прием реестров потенциальных заемщиков, одобренных уполномоченными банками в рамках программы Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. В качестве уполномоченных банков на территории республики отобраны РНКБ Банк и АО «Генбанк».