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Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям
фото: пресс-служба Министерства РК

Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:32 19.01.2021

О том, что Республика Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В сравнении с 2020 годом субсидирование льготного кредитования в республике увеличилось на 32,8 миллионов рублей. Льготное кредитование остается одним из основных механизмов поддержки АПК. В прошлом году крымские сельхозтоваропроизводители получили поддержку на 41,3 млн рублей, — цитирует вице-премьера пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

По словам Андрея Рюмшина, Минсельхоз РФ утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год. Средства будут направлены на поддержку малых форм хозяйствования, развитие растениеводства, животноводства и переработки продукции, а также молочного и мясного скотоводства.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства Крыма уточнил, что Минсельхозом России уже открыт прием реестров потенциальных заемщиков, одобренных уполномоченными банками в рамках программы Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. В качестве уполномоченных банков на территории республики отобраны РНКБ Банк и АО «Генбанк».

Крым получит более 74 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты аграриям

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