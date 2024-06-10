Крым получит дополнительных 165,2 млн куб. м воды ежегодно

В Республике Крым за счет создания новых гидротехнических сооружений удалось за 10 лет дополнительно привлечь в систему водоснабжения 165,2 млн куб. м воды ежегодно, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона (Госкомводхоз).

С целью гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и отраслей экономики Республики Крым в период с 2014 по 2024 годы реализованы мероприятия, которые позволили дополнительно привлечь в систему водоснабжения полуострова 165,2 млн куб. м водных ресурсов ежегодно, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым зампредседателя Госкомводхоза региона Гурамом Соболевым.

Отмечается, что это произошло благодаря бурению скважин и строительству четырех водозаборов, что позволило перебросить подземные воды в работающую часть Северо-Крымского канала, доставить ее в наливные водохранилища восточной части Крыма и обеспечить водой 400 тыс. человек. Были выполнены также ремонтно-восстановительные работы на шести гидроузлах, произведена очистка двух водохранилищ от наносов. В 2024-2028 годах планируется капитально отремонтировать более 10 объектов системы Северо-Крымского канала и водохранилищ.

В апреле глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал ТАСС, что запасы подземных вод в регионе составляют более 20,7 тыс. куб. м в сутки, ведется работа над увеличением объема добычи.

источник: ТАСС