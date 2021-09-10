Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым получит миллиардный кредит  

crimeapress_news

Крым получит миллиардный кредит
Иллюстрация: mohamed_hassan, pixabay.com

Крым получит миллиардный кредит  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 10.09.2021

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила выделение Республике Крым инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,3 млрд. рублей. Решение было принято на заседании президиума комиссии под председательством Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Республика Крым получит 1,3 млрд рублей на строительство дороги, системы водоотведения и детского дошкольного учреждения в рамках возведения жилищно-рекреационного комплекса, – говорится в сообщении.

Эти объекты возведут в рамках строительства проекта жилищной застройки «Комплекс Прибрежный» в Сакском районе, который предусматривает ввод более 300 тыс. кв. метров жилья. Строительство объекта ведётся на территории двух муниципальных образований города Саки и Лесновского сельского поселения Сакского района.

Крым получит миллиардный кредит  

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.