Крым получит миллиардный кредит  

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила выделение Республике Крым инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,3 млрд. рублей. Решение было принято на заседании президиума комиссии под председательством Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Республика Крым получит 1,3 млрд рублей на строительство дороги, системы водоотведения и детского дошкольного учреждения в рамках возведения жилищно-рекреационного комплекса, – говорится в сообщении.

Эти объекты возведут в рамках строительства проекта жилищной застройки «Комплекс Прибрежный» в Сакском районе, который предусматривает ввод более 300 тыс. кв. метров жилья. Строительство объекта ведётся на территории двух муниципальных образований города Саки и Лесновского сельского поселения Сакского района.