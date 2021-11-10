Крым получит партию вакцины «Спутник Лайт» до конца ноября

До конца ноября в Крыму ожидаются дополнительные поставки вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

На сегодня в Республике Крым нет дефицита вакцины. Есть проблема с вакциной, которая используется для ревакцинации – «Спутник Лайт». Этот вопрос находится на контроле федерального министерства. До конца месяца будут поставки, — отметил врио главы республиканского минздрава.

По его словам, в Крыму — взрывной рост вакцинации – от 15 до 20 тысяч человек в сутки.

Таких показателей не было никогда. Если такими темпами будем идти далее, то до конца года или в январе сможем достичь результата, которого требует эпидемическая обстановка. План по вакцинации в Республике Крым – 1 миллион 212 тысяч человек, на сегодня вакцинировано около 750 тысяч граждан, – подчеркнул Скрупский.

Кроме того, министерство здравоохранения Крыма намерено закупить до конца года 30-40 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это позволит оперативно в первый выезд медиков к пациенту определить у него наличие коронавируса. Результат теста можно будет получить в течение 5-7 минут.