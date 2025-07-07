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Крым получит почти 6 миллионов рублей на поддержку агропроектов ветеранов СВО
фото: pikist.com

Крым получит почти 6 миллионов рублей на поддержку агропроектов ветеранов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 07.07.2025

Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

В 2025 году в рамках программы «Агромотиватор» еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов, – сказано в сообщении.

Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.

Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.

Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах, – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО «Агромотиватор» действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.

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Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.

Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа «СВОе дело«, ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.

источник: РИА Новости Крым

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