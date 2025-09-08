Прямо сейчас:
Новости Республики
Крым получит субсидию на медоборудование для борьбы с онкологией
иллюстрация: pikist.com

Крым получит субсидию на медоборудование для борьбы с онкологией

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 08.09.2025

Правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2027 году Крым получит субсидию в размере 71,3 тысяч рублей на покупку современного оборудования и медицинских приборов для диагностики и лечения рака, с применением радиологических методов.

Всего регионам России на 2026-2027 годы предусмотрено выделение более 3,5 млн рублей на поддержку проектов по борьбе с онкологией. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и медицинских изделий, а также на организацию новых структурных подразделений в медицинских учреждениях.

Узнайте больше:  Землю накрыла очередная мощная магнитная буря

Минздрав России обязан заключить соглашения о предоставлении субсидий с региональными органами управления здравоохранением в течение 30 календарных дней с момента издания распоряжения.

Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.

источник: РИА Новости Крым 

