Крым поможет денацифированной Украине выстроить новую систему образования

После завершения спецоперации на Украине в первую очередь нужно выстраивать новую систему образования. Такое мнение высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Прошлая система, в рамках которой школьников пичкали бандеровской пропагандой, коверкали историю, привела к разрушению украинской государственности. Но главное — существенно нарушено морально-психологическое здоровье общества, — отметил он.

Константинов напомнил, что на Украине сформировано поколение, не имеющее корней, не знающее своей истории.

На этом фоне хунта, захватившая власть в Киеве в результате государственного переворота, попыталась слепить новую национальную ментальность, основанную на отвратительной для человечества идеологии — нацизме. Этот ужасный эксперимент породил солдат-зомби, готовых безжалостно убивать своих сограждан и умирать во имя каких-то лживых идолов, сотворённых из палачей и вурдалаков. Без кардинальной зачистки этой растленной образовательной системы никакая денацификация территории бывшей Украины просто невозможна, — заметил спикер крымского парламента.

По его мнению, одними учебниками тут не обойдёшься. Нужны честные, идейно позитивные преподаватели.

Сейчас многие из тех, на кого мы могли бы опереться, были вынуждены эвакуироваться подальше от войны. Но убежден: после очищения Украины от нацистских захватчиков образовательная работа будет выстроена именно их усилиями. Крым готов помочь. В Государственном Совете уже идёт сбор литературы для учеников школ освобождённых территорий. Кроме того, мы готовы провести переподготовку учителей, а если будет нужно — сформировать наш десант педагогов-добровольцев. Эти люди будут нашими сподвижниками, будут восстанавливать то, что было разрушено не в домах и на улицах, а в душах людей, — заявил Владимир Константинов.