Крым попал в число регионов, где в 2021 году часто угоняли автомобили

Самые «угоняемые» авто в России: «Hyundai Solaris» и «Kia Rio».

Самыми популярными автомобилями среди угонщиков в 2021 году стали машины марок «Hyundai Solaris» и «Kia Rio». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали «Hyundai Solaris» и «Kia Rio», — сказал собеседник агентства. — Популярными марками среди угонщиков также остались «Toyota Camry», «Toyota RAV4», «Hyundai Tucson» и «Kia Sorento».

По данным МВД России, за 11 месяцев 2021 года в России зарегистрировали более 1,7 тыс. угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 году. Вместе с тем в статистике ведомства отмечается, что раскрываемость этих преступлений в 2021 году составила 96%.

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» выяснили, что Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край, Крым и Санкт-Петербург считаются регионами с относительно высокими показателями по угонам. Доля автомобилей, по которым значился угон, в них превышает 0,08%.

Точной статистики по угонам в Крыму за год пока нет, но правоохранители отметили, что в Республике чаще угоняют машины отечественного производства.

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