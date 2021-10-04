По оценкам Минфина России, Крым попал в группу с высоким уровнем долговой устойчивости. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

По результатам проведенной Минфином России оценки долговой устойчивости в 2021 году субъекты Российской Федерации классифицированы по группам долговой устойчивости. В результате из 85 субъектов федерации Крым попал в группу с высоким уровнем долговой устойчивости, куда вошел 41 регион. Остальные 40 попали в группу со средним уровнем долговой устойчивости, 4 — с низким уровнем, — прокомментировала Ирина Кивико.

По мнению крымского вице-премьера, основные направления долговой политики определяют главные задачи и приоритеты деятельности крымского правительства в сфере управления государственным долгом. Это, в первую очередь, соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечение сбалансированности бюджета, а также исполнение долговых обязательств в полном объеме в установленные сроки.

Совершенствование долговой и кредитной политики остается одним из ключевых направлений повышения эффективности управления средствами бюджета региона, — подчеркнула Ирина Кивико.

В минфине РК отметили, что среди субъектов Южного федерального округа у Крыма минимальный объем государственного долга. Так, по итогам II полугодия текущего года объем государственного долга республики составил 3,5 млрд. рублей, или 1,6% удельного веса в общем объеме государственного долга субъектов ЮФО.