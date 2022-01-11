Крым попал в список «небюджетных» туристических направлений

В 2021 году туры за 500-800 тысяч рублей в Сочи и Крым перестали быть редкостью.

Списки самых дорогих направлений организованного туризма у россиян в 2021 году возглавили Сочи и Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году предложения в 500-800 тысяч рублей за отдых в Сочи или Крыму окончательно перестали быть редкостью, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам главы ведомства, в топ-10 «вошли поездки стоимостью от одного до семи миллионов рублей». При этом Крым, Сочи, Санкт-Петербург, а также Байкал, Камчатка и Карелия оказались в списке самых «небюджетных» внутренних направлений организованного туризма.

Ломидзе отметила, что самой дорогой поездкой в России в прошлом году стал тур на 15 человек в пятизвездочном отеле на шесть ночей в феврале на Красной Поляне. Отдых обошелся им в семь миллионов рублей. Говоря о заграничных турах, глава АТОР уточнила, что предельные цены в 2021 году остались в целом на столь же высоком уровне, что и в 2020-м. По ее словам, «это существенно выше, чем до пандемии».

Для сравнения: если в 2019 году в топ-10 входили туры стоимостью от 4,5 до 11,7 миллиона рублей, в 2020-м — от пяти до 25,7 миллиона, то в десятке самых дорогих 2021 года — покупки от 5,9 до 23,6 миллиона, — рассказала она.

Ломидзе уточнила, что заметно расширилась и география дорогостоящих путешествий — сказывается увеличение списка открытых для россиян направлений. Самым дорогим путешествием за границу, по подсчетам аналитиков, стала поездка семьи из семи человек в Объединенные Арабские Эмираты на две недели в пятизвездочный отель за 23,6 миллиона рублей.

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