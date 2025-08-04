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Крым: Порядок предоставления социальной помощи (субсидии) при догазификации

Крым: Порядок предоставления социальной помощи (субсидии) при догазификации

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 13:38 04.08.2025

Субсидия  на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) предоставляется:

Гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым, которым принадлежит на праве собственности (включая долевую или совместную собственность) или на ином предусмотренном законом праве домовладение, расположенное на территории Республики Крым, заключившим в 2024 и 2025 годах с газораспределительной организацией договор о подключении в рамках догазификации, из числа лиц, являющихся:

  • участниками ВОВ, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, участниками ВОВ, ветеранами боевых действий, статус которым установлен в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
  • многодетными семьями;
  • малоимущими гражданами, в том числе малоимущими семьями с детьми;
  • участниками специальной военной операции и членами их семей;
  • инвалидами первой группы и лицами, осуществляющими уход за детьми-инвалидами.

Перечень документов:

  • заявление о назначении субсидии по утвержденной форме;
  • паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий статус гражданина (право гражданина на получение субсидии);
  • договор с газораспределительной организацией;
  • документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (представляется в случае наличия соответствующего факта);
  • документы подтверждающие право собственности или иное право, предусмотренное законодательством, на домовладение;
  • документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя,- в случае подачи заявления представителем.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригиналов для обозрения.

Размер субсидии:

  • Определяется равным размеру затрат граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, предусмотренных в заключенном таким лицом договоре с газораспределительной организацией о подключении (технологическом присоединении) , но не более 100 000 рублей.

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения заключается с ГУП РК «Крымгазсети» посредством подачи заявки о подключении (технологическом присоединении). Подробная информация размещена на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети» в разделе «Технологическое присоединение».

Субсидия является целевой и предоставляется однократно применительно к одному домовладению.

Для получения субсидии и (или) консультации гражданину или его законному представителю необходимо обратиться  в каб.№ 8 Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города  по адресу: г. Феодосия, ул. Украинская,  46, тел.: 8 (36562) 3-92-70, +7 978 997 92 70.

Подробная информация размещена на сайте Минтруда и соцзащиты РК —  «Социальная помощь при догазификации».

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