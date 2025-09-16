Крым: предприниматели могут сэкономить до 95% расходов на получение услуг в рамках господдержки

Экспертные комиссии одобрили 187 заявок от предпринимателей Республики Крым на получение услуг в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Напомню, что благодаря кластерной поддержке предприниматели могут сэкономить до 95% расходов на получение услуг, предоставляемых в рамках государственной поддержки и реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Речь идёт о таких популярных услугах, оказываемых сотрудниками Центра «Мой бизнес» Республик Крым, как регистрация товарного знака, разработка необходимой документации, маркетинговое сопровождение и многих других, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
В текущем году Центр «Мой бизнес» Республики Крым получил 315 заявок от участников кластеров на получение государственной поддержки. По итогам рассмотрения экспертные комиссии одобрили 187 заявок на получение услуг.
Заявки поступили от участников шести кластеров, объединяющих предпринимателей по направлениям: туризм, креативные индустрии, сельское хозяйство, медицина, ИТ и производство электротранспорта.
Центр кластерного развития, действующий на базе Центра «Мой бизнес», объединяет на сегодняшний день 959 крымских предпринимателей. Благодаря государственной поддержке они развивают свои проекты и повышают конкурентоспособность на рынке.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
