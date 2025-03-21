Крым представили на Международной выставке туризма в Москве

Стенд Крыма был оформлен в стиле информационной кампании #РасцветайвКрыму, которая подразумевает не только цветущие сады и парки, но и стремительное развитие полуострова. К слову, 11-ую годовщину воссоединения Крыма с Россией крымчане отмечали на стенде вместе с другими регионами страны, представители которых приходили поздравить Крым со знаменательной датой. Яркое оформление стенда в весенних красках цветущего Крыма, а также творческая атмосфера и профессиональное мастерство участников сделали его одним из самых посещаемых как для переговоров, заключения контрактов, так и для красочных фотосессий, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Делегацию туристского сообщества, куда вошли представители администраций Симферополя, Евпатории, Керчи, санаторно-курортных объединений, туроператорских, управляющих и транспортных компаний, объектов размещения, отраслевых ассоциаций, крупных агрофирм, возглавил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. Благодаря его активной работе были проведены десятки встреч, подписано три соглашения о сотрудничестве: с Республикой Чувашия, Карачаево-Черкесской Республикой, географическим факультетом МГУ им. Ломоносова. Также министр принял участие в торжественном открытии выставки и двух конференциях по медицинскому и оздоровительному туризму, где презентовал профессиональному российскому и международному сообществу санаторно-курортный потенциал республики.

Представители Минтуризма РК и компаний-участников консультировали гостей стенда, отвечали на вопросы туристов о новых турпродуктах, лечении в пансионатах и санаториях, о наличии отелей разного уровня размещения, разнообразии экскурсий в регионе и различных вариантах направлений формирования индивидуальных туров, предлагали туристские карты, буклеты по различным направлениям отдыха, путеводители по Крыму и справочники по санаторно-курортному лечению и оздоровлению. Были проведены дегустации чая из горных трав, крымских сладостей, проводились виртуальные экскурсии по Крыму в VR очках, розыгрыши призов и подарков.

Как отметили все участники крымской делегации, такие имиджевые выездные мероприятия крайне необходимы для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Крыма накануне высокого курортного сезона. Также участники делегации выразили благодарность за возможность быть представленными на выставке MITT и слаженную работу крымского стенда.

Представители управляющей компании «UPRO GROUP» и турагентства «Ганеша Тревел Групп» отметили высокую организацию выставки, грамотно приглашенную целевую аудиторию, обилие контактов В&В.

Так, по словам представителя туроператора «Севил», в рамках выставки были проведены переговоры с турагентствами и представителями администрации Ивановской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Суздальской областей, Республик Беларусь и Татарстан. Были достигнуты договоренности о приеме в Крыму групп туристов из их регионов.

Туроператор «Рюкзак Путешествий» за три дня провел десятки встреч с действующими и новыми партнёрами, заключили договоры с новыми агентами и получили уже первые от них бронирования. Представленный туроператором рекламный тур по Крыму пользовался большим вниманием среди агентов из разных регионов.

Представители компании «ЭкспоКрым» провели встречи с руководителями и представителями профильных учреждений-организаторов коллективных стендов из различных регионов России. Многие компании, представляющие комплексные услуги для отелей и их продвижения, а также министерства, департаменты и туристские информационные центры, например, Красноярского края, Пензенской, Ростовской, Волгоградской и Рязанской областей проявили заинтересованность и желание взаимодействовать с Крымом, в том числе принять участие в предстоящей выставке в Ялте «ТуризмЭкспоКрым».

Как отметили в санаторно-курортном объединении «Центр оздоровления и реабилитации», Крым — это уникальный лечебный край, который будет рад принять гостей со всей страны. Одной из ключевых задач, стоящих перед крымской делегацией курортологов, возглавляемых министерством на выставке, стало повышение уровня осознанного выбора санаторно-курортного лечения. Центр стремился познакомить потенциальных пациентов с уникальными природными факторами полуострова, различными профилями лечения и возможностями круглогодичного оздоровления.

Представители отеля MORE SPA&RESORT за три дня работы на выставке получили более 100 новых контактов, заинтересованных в сотрудничестве с отелем. Заключили более 10 контрактов с новыми турагентствами и туроператорами, которые направляют туристов в Республику Крым из Москвы, Екатеринбурга, Санкт Петербурга, Краснодара, Ярославля, Рязани, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Управляющей компании VIZANT удалось провести более 10 рабочих встреч с действующими партнёрами, укрепить сотрудничество, обсудить улучшение существующих проектов, познакомиться с новыми партнёрами. Достигнуты договоренности с более чем 20 компаниями с перспективой сотрудничества и реальных кейсов в гостиничном направлении по всем объектам компании, а также в развитии музейного пространства Дворца «Дюльбер».

Представители клинического санатория «Полтава-Крым» отметили, что за три дня выставки к санаторию обратилось порядка тысячи гостей, с более 30-ю удалось установить договорные отношения, собраны контакты, проведено бронирование путёвок, получены коммерческие предложения по новому оборудованию, а таже укреплены связи с системами бронирования и управления отелями TravelLine, Bronevik, Bnovo.

Как отметила представитель отеля LUCIANO Wellness & SPA Foros 5* выставка предоставила участникам широкую целевую аудиторию и чувствовался большой интерес к Крыму, как со стороны турагентов, туроператоров, так и со стороны обычных гостей.

Участник крымской делегации — Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского — заключил три соглашения о присоединении к Консорциуму «Превентивная, персонифицированная медицина, здоровое долголетие» с крупными федеральными площадками — Национальной курортной ассоциацией (НАК), Союзом «Здоровье здоровых» и Ассоциацией по содействию развития физической культуры и спорта «Федерация спортивной медицины». Расширение Консорциума позволит проводить научные исследования, внедрять наукоёмкие методы оздоровления, активного долголетия, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации на территории Республики Крым и в других организациях санаторно-курортного кластера.

Также Научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ им. В.И. Вернадского представил на выставке инновации медицинского туризма. Участие центра стало частью стратегии продвижения Крыма как ведущего направления для оздоровления и реабилитации, о которой заявил Сергей Ганзий в рамках деловой программы выставки. Среди ключевых, презентуемых университетом проектов, есть цифровые сервисы и реабилитационные технологии. Такие разработки соответствуют концепции развития медицинского туризма, делая регион конкурентоспособным на фоне других стран-участниц MITT. Кроме того, Центром были продемонстрированы научная и образовательная базы. Участие в MITT для Центра стало возможным благодаря реализации Университетом Государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» со стратегическим проектом «Медицина и санаторно-курортная реабилитация».

Также стоит отметить, что представитель администрации города Керчи провел встречу с представителями администрации города Смоленск. Города-побратимы договорились о дальнейшем развитии туристской отрасли в городах-героях, об обмене опытом по привлечению в города транзитных туристов, и по проведению мероприятий к 80-летию Дня Победы, а также об оказании взаимной информационной поддержки.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК