Крым представит новые инвестпроекты на юбилейном ПМЭФ-2022

Несмотря на санкции и геополитическую обстановку, двадцать пятый Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) все же состоится. Свое участие в нем уже подтвердили 69 стран, среди которых и те, кто поддерживает санкционную политику против России: Германия, Норвегия, США, Япония и другие.

Для Крыма форум станет площадкой для продвижения своих возможностей. Так, на предыдущем Петербургском международном экономическом форуме с республикой были подписаны сразу три крупных инвестиционных соглашения, которые предусматривали строительство на полуострове парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов в Ялте, Саках и Оленевке.

На ПМЭФ Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты, – рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. – В этом году это будут инвестпроекты в сфере туризма и рекреации, сельского хозяйства, строительства. Форум в Санкт-Петербурге позволяет обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов России, изучить лучшие методики и практики работы с инвесторами.

Участие такого количества стран в форуме еще раз доказывает, что Россию не удалось изолировать от мирового бизнес-сообщества, а деловые связи ценятся и поддерживаются крупнейшими мировыми лидерами. Что же касается петербургской площадки, то она все же остается местом для бизнес-диалога.

Двадцать пятый, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. В основной программе обсуждение ситуации в экономике, вопросы взаимодействия в социальной сфере, развитие технологий.

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