Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»
актуально в республике
представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:14 06.02.2024

Республика Крым представлена на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо–2024». Выставка проходит (стартовала накануне) в Москве и продлится до 9 февраля.

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Для поддержки и развития экспорта Южный региональный центр поддержки экспорта максимально расширяет возможности для малого и среднего бизнеса. В этом году представили свою продукцию компании, ранее не участвовавшие в выставке. Участниками коллективной экспозиции Республики Крым стали 5 компаний: производители полутвердых и твердых сыров, молочных десертов, безалкогольных бальзамов, а также замороженных продуктов и полуфабрикатов, — рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Крым Ирина Кивико.

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

По словам вице-премьера, в 2023 году крымские компании-участники выставки «Продэкспо» заключили три экспортных контракта на поставки пищевой продукции в Республику Беларусь и Азербайджанскую Республику.

Узнайте больше:  Аксёнов: причины срыва сроков выполнения строительных и ремонтных работ всегда субъективны

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Благодаря господдержке по линии Южного регионального Центра поддержки экспорта была обеспечена аренда выставочной площади, застройка стенда и оплата регистрационных взносов компаний-участников.

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Поддержка и участие в выставке проходит в рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Выставка «Продэкспо» является эффективной презентационной площадкой для представления продукции крымских компаний и дальнейшего продвижения на зарубежные рынки. На выставке региональные компании получат возможность провести двусторонние встречи с дистрибьюторами, закупщиками и представителями оптовых и розничных иностранных сетей.

Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК. 

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.