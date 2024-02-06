Крым представлен на 31-й международной выставке в Москве «Продэкспо–2024»

Республика Крым представлена на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо–2024». Выставка проходит (стартовала накануне) в Москве и продлится до 9 февраля.

Для поддержки и развития экспорта Южный региональный центр поддержки экспорта максимально расширяет возможности для малого и среднего бизнеса. В этом году представили свою продукцию компании, ранее не участвовавшие в выставке. Участниками коллективной экспозиции Республики Крым стали 5 компаний: производители полутвердых и твердых сыров, молочных десертов, безалкогольных бальзамов, а также замороженных продуктов и полуфабрикатов, — рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Крым Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, в 2023 году крымские компании-участники выставки «Продэкспо» заключили три экспортных контракта на поставки пищевой продукции в Республику Беларусь и Азербайджанскую Республику.

Благодаря господдержке по линии Южного регионального Центра поддержки экспорта была обеспечена аренда выставочной площади, застройка стенда и оплата регистрационных взносов компаний-участников.

Поддержка и участие в выставке проходит в рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выставка «Продэкспо» является эффективной презентационной площадкой для представления продукции крымских компаний и дальнейшего продвижения на зарубежные рынки. На выставке региональные компании получат возможность провести двусторонние встречи с дистрибьюторами, закупщиками и представителями оптовых и розничных иностранных сетей.

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.