Крым презентует инвестиционный потенциал в Объединенных Арабских Эмиратах

Делегация из Республики Крым принимает участие в заседании Российско-арабского делового совета «Россия – Арабский мир: новые возможности в новой реальности». Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Мероприятие очень важное для презентации инвестиционного потенциала нашей республики. Крым – уникальный уголок мира, где самые красивые пейзажи, лучшие природные условия, гостеприимные люди, которые рады приветствовать туристов и инвесторов, — сообщила Ирина Кивико, которая выступила с приветственным словом на панельной дискуссии, посвященной финансам и инвестициям.

В составе делегации Республики также заместитель Председателя Совета министров – Постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, руководители Южного регионального центра поддержки экспорта, ряда крупных крымских предприятий.

Заседание Российско-Арабского Делового Совета в рамках EXPO 2020 Dubai проходит 25-26 января в г. Дубай (ОАЭ) при поддержке Союза арабских палат и Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ в рамках глобальной выставки EXPO 2020 – беспрецедентного по масштабам мероприятия, которое соберет миллионы людей на одной площадке, чтобы отметить достижения человечества.

Запланированы бизнес-завтраки и двухсторонние бизнес-встречи между представителями из России и 22 арабских стран в национальных павильонах России, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана.

Организаторы отмечают, что за последние годы увеличение объема товарооборота России со странами Ближнего Востока и Северной Африки говорит о позитивной динамике развития торгово-экономических отношений. Увеличивается интерес к совместным инвестиционным проектам между Россией и отдельными арабскими странами.

Фот и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.

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