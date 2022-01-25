реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым презентует инвестиционный потенциал в Объединенных Арабских Эмиратах

crimeapress_news



реклама в крыму
Крым презентует инвестиционный потенциал в Объединенных Арабских Эмиратах

Крым презентует инвестиционный потенциал в Объединенных Арабских Эмиратах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:59 25.01.2022

Делегация из Республики Крым принимает участие в заседании Российско-арабского делового совета «Россия – Арабский мир: новые возможности в новой реальности». Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Мероприятие очень важное для презентации инвестиционного потенциала нашей республики. Крым – уникальный уголок мира, где самые красивые пейзажи, лучшие природные условия, гостеприимные люди, которые рады приветствовать туристов и инвесторов, — сообщила Ирина Кивико, которая выступила с приветственным словом на панельной дискуссии, посвященной финансам и инвестициям.

В составе делегации Республики также заместитель Председателя Совета министров – Постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, руководители Южного регионального центра поддержки экспорта, ряда крупных крымских предприятий.

Заседание Российско-Арабского Делового Совета в рамках EXPO 2020 Dubai проходит 25-26 января в г. Дубай (ОАЭ) при поддержке Союза арабских палат и Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ в рамках глобальной выставки EXPO 2020 – беспрецедентного по масштабам мероприятия, которое соберет миллионы людей на одной площадке, чтобы отметить достижения человечества.

Узнайте больше:  На плато Ай-Петри и Ангарском перевале отдыхающие травмируются и теряются

Запланированы бизнес-завтраки и двухсторонние бизнес-встречи между представителями из России и 22 арабских стран в национальных павильонах России, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана.

Организаторы отмечают, что за последние годы увеличение объема товарооборота России со странами Ближнего Востока и Северной Африки говорит о позитивной динамике развития торгово-экономических отношений. Увеличивается интерес к совместным инвестиционным проектам между Россией и отдельными арабскими странами.

Крым презентует инвестиционный потенциал в Объединенных Арабских Эмиратах

Фот и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.