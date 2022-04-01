Крым презентует туристический потенциал на отраслевой выставке в Республике Беларусь

Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал для турбизнеса Республики Беларусь на крупнейшей отраслевой выставке «Отдых-2022», которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.

Министерство курортов и туризма РR организовало единый стенд, на котором проводятся консультации по отдыху на полуострове, а также розыгрыши крымских сувениров.

По словам главы минкурортов РК Вадима Волченко, представители туристического бизнеса и общественных организаций Белоруссии заинтересованы в стратегическом партнерстве с турпредприятиями полуострова. В рамках выставки предоставлена вся необходимая информация о работе крымской туротрасли, новых турмаршрутах, инвестиционных предложениях. А также на главной сцене выставки проведена презентация турпотенциала Республики Крым.

Как отметил Вадим Волченко, исторически белорусы любят отдыхать в Крыму, ездят в Ялту на оздоровление в свой санаторий «Белоруссия».

Безусловно, в первую очередь, надо снимать логистические сложности. На уровне Чрезвычайного Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь и министра спорта и туризма Республики Беларусь мы обсуждали сегодня возможность увеличения ж/д сообщения Симферополь-Смоленск до Минска, перспективы авиасообщения после того, как временные ограничения будут сняты, и, в целом, более широкое сотрудничество в разных сферах. Мы готовы открывать здесь представительства, организовать принимающую сторону, есть туроператоры, которые уже работают в Минске на нашем направлении. И, конечно, есть большой интерес со стороны крымских туристов, и, в целом, россиян, по приезду в Беларусь на оздоровление, а также интересны агротуризм и промышленный туризм, которые чрезвычайно развиты в Беларуси. Естественно, после определения логистики. Это будут взаимно перетекающие турпотоки, понятная экономика и главное, безопасный туризм на пользу обеих стран, — отметил министр.

По словам главы дипломатической миссии Бориса Грызлова, на выставке был большой интерес к стенду Республики Крым. Как он отметил, полуостров – великолепное место для отдыха всех граждан дружественных республик и, конечно, Беларуси, здесь налицо важные инфраструктурные изменения. По словам Бориса Грызлова, новые туристические возможности могут появиться также после организации прямого авиасообщения между республиками и удлинения ж/д маршрута.

Республика Крым заинтересована в сотрудничестве с дружественной Республикой Беларусь, в прямом авиасообщении, наращивании туристического потока, удешевлении туров и снятии логистических неудобств.

Главная цель поездки – презентация туристического потенциала, а также прямые контакты с представителями госуправления, сферы туризма, спорта и культуры.

Фото: Sputnik Беларусь.

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