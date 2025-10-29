Прямо сейчас:
Крым презентует в Москве региональную модель развития гастротуризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:43 29.10.2025

Делегация от Республики Крым принимает участие в выставке индустрии гостеприимства ПИР Экспо в Москве. В рамках сессии Агентства стратегических инициатив «Целевая модель гастроиндустрии: основа для стратегического продвижения» заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк и директор офиса перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым», председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко презентовали региональную модель развития гастротуризма в рамках федерального проекта АСИ «ПроЕду по России».

В федеральный проект продвижения гастроидустрии вошли 13 регионов страны, из них Крым и Сахалин вышли во флагманы проекта. При этом на сессии все регионы представили свои наиболее сильные разработки.  В рамках сессии было показано, как регионы уже применяют элементы модели в своей практике — от мер поддержки и кадровой политики до продвижения локальных брендов и развития гастротуризма.

⁠Экспертами было отмечено, что Республика Крым на уровне субъектов РФ отличается системным подходом в создании методологии гастротуризма и оперативным управлением процессами.

Сергей Гулюксообщил, что Крым, прежде всего,  в рамках межведомственной рабочей группы разработал и сформировал именно региональную методологию создания и развития индустрии, объединив усилия многих ведомств и экспертного сообщества единой целью. Посредством заполненного «гастрономического паспорта региона»  был проведен анализ сильных и слабых сторон гастроиндустрии и направления развития, на основании чего были разработаны критерии гастросамобытностей региона, создан реестр крымских специалитетов, сформированы локальные бренды, которые соответствуют данной методологии и реестру. В дальнейшем началась работа по продвижению гастрономических брендов: на площадках форумов и фестивалей презентованы ранее разработанные на базе реестра  проекты крымского меню и крымской уличной еды. Эта работа  будет продолжена на многих специализированных площадках страны для знакомства россиян с гастробрендами региона, которые во многом еще малоизвестны. Например, на ближайшем форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы», где пройдут «Дни Крыма».

Как было отмечено Еленой Юрченко,  межведомственной рабочей группой разработан план действий на 2025-2027 год, где основополагающее место занимают кадровые и образовательные программы, такие как Фабрика туризма, акселераторы, проект Школы экскурсоводов по подготовке кадров и по повышению квалификации. Эти проекты объединяют профессиональное сообщество, производителей, фермеров, шеф-поваров, отельеров для решения одной из главных целей, поставленных Главой Республики Крым, — технологического суверенитета региона.

Цели, которые ставит перед регионами АСИ в модели развития гастроиндустрии: развитие гастроиндустрии как катализатора устойчивого экономического роста посредством привлечения инвестиций, стимулирования внутреннего туризма и повышения конкурентоспособности местной продукции на рынке.

Задачи: продвижение локальных производителей, популяризация гастрономических традиций народов, повышение качества сервиса и услуг, компетенций региональных команд по формированию и развитию гастрономического бренда региона.

Сегодня гастроиндустрия как отдельная сфера креативной экономики становится полноправным участником развития территорий, создавая  «экономику вкуса» и новые точки роста, а гастротуризм – одним из самых быстрорастущих направлений внутреннего туризма. Через региональную, локальную, национальную кухню транслируются ценности, идентичность и образ нашей страны или отдельного региона.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 2 119

