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Крым прикроют зенитные комплексы «Гибка-С». В этом году они поступят в войска
Фото: Рособоронэкспорт

Крым прикроют зенитные комплексы «Гибка-С». В этом году они поступят в войска

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 08.01.2022

В 2022 году в российские войска впервые поступят мобильные зенитные комплексы «Гибка-С» сверхмалой дальности. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в следующем году, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

По данным Минобороны, «Гибка-С» может противостоять вертолетам, самолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

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В Министерстве добавили, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

Интересно, что ранее «Известия» сообщили, что в скором будущем сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки прикроют Арктику и Крым. Отмечалось, что в настоящее время береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания.

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