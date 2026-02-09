Крым примет более 1,5 тыс. детей из Белгородской области

Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1 500 детей из Белгородчины, – сообщил Глава республики.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации и оказать братским регионам всю необходимую помощь.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
