Крым примет более 1,5 тыс. детей из Белгородской области
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:15 09.02.2026

Глава Республики Крым провел телефонный разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как отметил Сергей Аксёнов, украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты, в результате чего в области сложилась сложная ситуация с теплоснабжением.

Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1 500 детей из Белгородчины, – сообщил Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации и оказать братским регионам всю необходимую помощь.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 25

