Крым примет более 1,5 тыс. детей из Белгородской области

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации и оказать братским регионам всю необходимую помощь.

Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1 500 детей из Белгородчины, – сообщил Глава республики.

