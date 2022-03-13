Крым примет почти пять тысяч беженцев с Донбасса и Украины

Более 95 тыс. человек, вынужденно покинувших территорию республик Донбасса и Украины, будут распределены по субъектам РФ. Соответствующее постановление Правительства России опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации. Больше всего беженцев примут Белгородская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский и Красноярский края.

Из постановления следует, что в Белгородскую область распределено 4 547 беженцев, в Воронежскую — 7 тыс., в Курскую — 3 тыс., в Ростовскую — 4 725, в Крым — 4 788, в Краснодарский край — 5 330, в Красноярский — 3 920.

Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге беженцев не разместят. В Московскую область распределено 1 595 человек.

Общее число беженцев, согласно распределению по субъектам РФ, составит 95 909.

Если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в субъекте РФ превышает численность, установленную для такого субъекта РФ в соответствии с распределением, перераспределение лиц осуществлять в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана, — говорится в постановлении.

По материалам ИА «Интерфакс».

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!