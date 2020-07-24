Крым примет участие во Всероссийской программе стимулирования внутренних турпоездок, но... с 1 октября

Республика Крым примет участие во Всероссийской программе стимулирования доступных внутренних турпоездок с 1 октября, которую разрабатывает Ростуризм. Планируется, что туристу будет возвращена часть стоимости тура по России, в том числе в Крым. Программа стартует в начале августа, с возможностью купить туры до конца года. Крым будут доступен со скидкой, начиная с 1 октября.

В минкурортов РК отметили:

Туристы смогут получить выплату как за пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно за проживание в случае, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, к примеру, на личном автомобиле.

Участвовать в программе могут все туроператоры, зарегистрированные в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (ЕФРТ) и квалифицированные отели.

Туроператоры должны предложить турпакет стоимостью не менее 25 тыс. рублей, включающий транспортные услуги – авиа, ж/д или автобусную перевозку, и проживание в классифицированном отеле более пяти ночевок. Такой маршрут может быть межрегиональным, но главное, чтобы в каждом регионе места размещения были классифицированы.

Гостиницы могут предложить пакет проживания от пяти ночевок в своем объекте, при этом, и гостиницы и туроператоры могут дополнить данное базовое предложение любыми дополнительными сервисными услугами, которые они считают необходимым. Круизные компании также должны предложить проживание на территории своего лайнера от пяти ночевок, — уточнили в республиканском Совмине.

Турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает онлайн картой российской платежной системы «МИР».

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство выделило 15 млрд рублей.

Туристу вернется 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. рублей за туры стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, и 15 тыс. рублей за тур от 75 тыс. рублей. При этом продолжительность поездки должна быть не менее 5 дней, приветствуются межрегиональные маршруты. Деньги будут начисляться туристу на карту «МИР» в срок до 5 дней.

Для запуска программы Ростуризмом будет проведена соответствующая маркетинговая и рекламно-информационная кампании с участием информационных партнеров.