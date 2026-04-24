Крым примет участие во Всероссийском субботнике
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:09 24.04.2026

Республика Крым примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет 25 апреля по всей стране. Всероссийский субботник проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Коллективы учреждений и организаций, а также жители очистят общественные пространства от мусора и листвы, обновят элементы благоустройства.

Приглашаем граждан принять участие во Всероссийском субботнике.

Начало субботника в 9:00.

Локации проведения субботника в Симферополе:

— роща ДКП (Киевская/Троллейбусная)

— городские леса, ул. Аральская, 41

— ул. Левобережная (в районе пр-т Победы, 103)

— Екатерининский сад

— городские леса  ул. Балаклавская, 75а

— уборка вдоль набережной реки «Малый салгир» от ул. Объездной до ул. Совхозная

— уборка вдоль набережной реки «Малый салгир» от моста на пр-кт Победе до ул. Совхозная

— Московская площадь (ул. Киевская 137)

— сквер Ветан (ул. Селим-Герай, 1)

— сквер Балаклавский (Балаклавская улица, 67А)

— сквер ГРЭС (ул. Кржижановского, 17, п. г. т. Грэсовский)

— сквер-мемориал Скорбящая ул. Маршала Жукова

— Каменка

— сквер им. Дыбенко

— сквер у ПБК «Крым» (ул. Героев Сталинграда)

— сквер в районе Даниловского пруда

— ул. Севастопольская

— лесная зона р-н мкр. Балаклавский

— лесная зона ул. Данилова

О месте и времени проведения субботников в других муниципальных образованиях Республики Крым можно узнать на официальных сайтах и в пабликах органов местного самоуправления.

В этом году основной акцент будет сделан на очистку территорий, предложенных для голосования за объекты благоустройства.

Напоминаем крымчанам о том, что с 21 апреля по 12 июня на платформе https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ проходит онлайн-голосование за выбор территорий, которые будут благоустроены в следующем году в приоритетном порядке.

Кроме того, в местах проведения субботника будут работать волонтеры, которые окажут помощь в голосовании.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК

