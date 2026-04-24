Республика Крым примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет 25 апреля по всей стране. Всероссийский субботник проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Коллективы учреждений и организаций, а также жители очистят общественные пространства от мусора и листвы, обновят элементы благоустройства.
Приглашаем граждан принять участие во Всероссийском субботнике.
Начало субботника в 9:00.
Локации проведения субботника в Симферополе:
— роща ДКП (Киевская/Троллейбусная)
— городские леса, ул. Аральская, 41
— ул. Левобережная (в районе пр-т Победы, 103)
— Екатерининский сад
— городские леса ул. Балаклавская, 75а
— уборка вдоль набережной реки «Малый салгир» от ул. Объездной до ул. Совхозная
— уборка вдоль набережной реки «Малый салгир» от моста на пр-кт Победе до ул. Совхозная
— Московская площадь (ул. Киевская 137)
— сквер Ветан (ул. Селим-Герай, 1)
— сквер Балаклавский (Балаклавская улица, 67А)
— сквер ГРЭС (ул. Кржижановского, 17, п. г. т. Грэсовский)
— сквер-мемориал Скорбящая ул. Маршала Жукова
— Каменка
— сквер им. Дыбенко
— сквер у ПБК «Крым» (ул. Героев Сталинграда)
— сквер в районе Даниловского пруда
— ул. Севастопольская
— лесная зона р-н мкр. Балаклавский
— лесная зона ул. Данилова
О месте и времени проведения субботников в других муниципальных образованиях Республики Крым можно узнать на официальных сайтах и в пабликах органов местного самоуправления.
В этом году основной акцент будет сделан на очистку территорий, предложенных для голосования за объекты благоустройства.
Напоминаем крымчанам о том, что с 21 апреля по 12 июня на платформе https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ проходит онлайн-голосование за выбор территорий, которые будут благоустроены в следующем году в приоритетном порядке.
Кроме того, в местах проведения субботника будут работать волонтеры, которые окажут помощь в голосовании.
источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК
