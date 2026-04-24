Крым примет участие во Всероссийском субботнике

— сквер-мемориал Скорбящая ул. Маршала Жукова

— Каменка

— сквер им. Дыбенко

— сквер у ПБК «Крым» (ул. Героев Сталинграда)

— сквер в районе Даниловского пруда

— ул. Севастопольская

— лесная зона р-н мкр. Балаклавский

— лесная зона ул. Данилова

О месте и времени проведения субботников в других муниципальных образованиях Республики Крым можно узнать на официальных сайтах и в пабликах органов местного самоуправления.

В этом году основной акцент будет сделан на очистку территорий, предложенных для голосования за объекты благоустройства.

Напоминаем крымчанам о том, что с 21 апреля по 12 июня на платформе https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ проходит онлайн-голосование за выбор территорий, которые будут благоустроены в следующем году в приоритетном порядке.

Кроме того, в местах проведения субботника будут работать волонтеры, которые окажут помощь в голосовании.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК