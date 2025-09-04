Крым принимает участие в Восточном экономическом форуме

По его словам, крымская делегация ведет обмен опытом с регионами Дальнего Востока, в том числе — в нормотворчестве.
Подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с председателем Законодательного собрания Приморского края Антоном Волошко и председателем Законодательной думы Хабаровского края Николаем Шевцовым, – написал Константинов в своем Telegram-канале.
СПРАВКА: Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
источник: РИА Новости Крым
