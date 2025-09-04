Крым принимает участие в Восточном экономическом форуме

В рамках соглашения, по словам спикера крымского парламента, запланирована разработка совместных законодательных инициатив и обмен лучшими практиками, проведение мероприятий с целью повышения уровня жизни в субъектах.

Отмечу, что в экономической, туристской сферах между Крымом и регионами Дальнего Востока уже установлены связи. К примеру, наши производства приобретают здесь необходимое сырье, а на крымском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы производятся морские рефрижераторы для одной из дальневосточных компаний, – проинформировал Константинов.

Кроме того, Крым и Сахалинская область являются регионами-флагманами проекта Агентства стратегических инициатив в сфере гастрономического туризма «ПроЕДУ по России!», а между городами республики, Приморского края и Сахалинской области подписан ряд соглашений о сотрудничестве, добавил он.