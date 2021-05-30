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Крым принял участие во флешмобе #ЯлюблюБоспорскоецарство
Фото: минкурортов РК

Крым принял участие во флешмобе #ЯлюблюБоспорскоецарство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 20:44 30.05.2021

Флешмоб объединил в городах-участниках более 700 человек.

В рамках открытия туристического сезона в  межрегиональном туристическом проекте «Золотое кольцо  Боспорского царства» 29 мая в 14 городах и населенных пунктах  состоялся флешмоб в онлайн и оффлайн форматах #ЯлюблюБоспорскоецарство. В Крыму акция состоялась при содействии Министерства курортов и туризма РК.

Эстафету молодежной акции в Симферополе поддержали студенты в футболках синего, красного и желтого цветов, выстроившись на территории музея-заповедника «Неаполь Скифский»  в виде логотипа «Золотого кольца Боспорского царства», а затем громко прокричав  «Я люблю Боспорское царство!».

В эстафете поочередно приняли участие входящие в состав маршрута Азов, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Тамань, Таганрог, Сенной (Фанагория), Недвиговка и города крымского полуострова — Евпатория, Керчь, Симферополь, Севастополь и Феодосия. Флешмоб объединил в городах-участниках более 700 человек, — рассказали в республиканском министерстве курортов и туризма.

«Золотое кольцо Боспорского царства» — межрегиональный туристский маршрут, совместно разработанный профильными ведомствами Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. Проект предусматривает организацию экспедиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фестивалей. Общую координацию проекта осуществляет Русское географическое общество при поддержке Федерального агентства по туризму.

Маршрут позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. По итогам прошлого года объекты «Золотого кольца Боспорского царства» посетили свыше 1 млн. 377 тысяч человек.

Крым принял участие во флешмобе #ЯлюблюБоспорскоецарство

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