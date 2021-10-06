Крым принял участие во Всероссийской  тренировке по гражданской обороне

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходила в два этапа.

На первом этапе отработано введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, на втором — ведение гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, в рамках штабной тренировки по гражданской обороне на территории Республики Крым состоялась комплексная годовая проверка системы оповещения населения. Было осуществлено включение оконечных средств оповещения и передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с последующим речевым сообщением и доведением проверочных сигналов и информации до населения путем замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей.

Согласно поступившей вводной: произошла авария на территории предприятия Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» г. Армянск, с выходом в атмосферу АХОВ.

В ходе тренировки на территории городского округа Армянск вблизи зоны заражения АХОВ было проведено развёртывание постов радиационного и химического наблюдения и сети наблюдения и лабораторного контроля, а также санитарно-обмывочных пунктов и пунктов специальной обработки техники. На базе развернутых эвакопунктов была организована выдача средств индивидуальной защиты (противогазов). Организована и проведена эвакуация населения в безопасную зону.

Всего к выполнению практических мероприятий в ходе штабной тренировки привлекались более 4000 человек и 600 единиц техники.

За проведением практических мероприятий наблюдали члены Комиссии, в составе которой сотрудники МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по Республике Крым, а также члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

Тренировка по подготовке органов управления и населения к действиям при различного рода ЧС является ежегодной в рамках месячника по гражданской обороне. В ходе ее проведения выполнен полный комплекс мероприятий по гражданской обороне, предусмотренный планами гражданской обороны Республики Крым, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. Проверена готовность и работоспособность системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях, отработаны вопросы взаимодействия и обмена информацией между органами управления гражданской обороной и многое другое.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму