Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Крым принял участие во Всероссийской  тренировке по гражданской обороне

crimeapress_news

реклама в крыму
Крым принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Крым принял участие во Всероссийской  тренировке по гражданской обороне

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 19:27 06.10.2021

Всероссийская  тренировка по гражданской обороне проходила  в два этапа.

На первом этапе отработано введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, на втором — ведение гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, в рамках штабной тренировки по гражданской обороне на территории Республики Крым состоялась комплексная годовая проверка системы оповещения населения. Было осуществлено включение оконечных средств оповещения и передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с последующим речевым сообщением и доведением проверочных сигналов и информации до населения путем замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей.

Согласно поступившей вводной: произошла авария на территории предприятия Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» г. Армянск, с выходом в атмосферу АХОВ.

В ходе тренировки на территории городского округа Армянск вблизи зоны заражения АХОВ было проведено развёртывание постов радиационного и химического наблюдения и сети наблюдения и лабораторного контроля, а также санитарно-обмывочных пунктов и пунктов специальной обработки техники. На базе развернутых эвакопунктов была организована выдача средств индивидуальной защиты (противогазов). Организована и проведена эвакуация населения в безопасную зону.

Всего к выполнению практических мероприятий в ходе штабной тренировки привлекались более 4000 человек и 600 единиц техники.

За проведением практических мероприятий наблюдали члены Комиссии, в составе которой сотрудники МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по Республике Крым, а также члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

Крым принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне Крым принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне Крым принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне Крым принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Тренировка по подготовке органов управления и населения к действиям при различного рода ЧС является ежегодной в рамках месячника по гражданской обороне. В ходе ее проведения выполнен полный комплекс мероприятий по гражданской обороне, предусмотренный планами гражданской обороны Республики Крым, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. Проверена готовность и работоспособность системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях, отработаны вопросы взаимодействия и обмена информацией между органами управления гражданской обороной и многое другое.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Крым принял участие во Всероссийской  тренировке по гражданской обороне

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.